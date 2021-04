Drugs, vuurwapen en cash geld bij twee invallen in Cuijk

Print This Post

De politie heeft donderdag bij twee invallen in het Noord-Brabantse Cuijk twee drugsdealers aangehouden. In hun woningen werden drugs, cash geld, een vuurwapen en luxe spullen gevonden. De invallen werden gedaan na een tip. Dat schrijft de Gelderlander.

(Foto uit archief)

De twee drugsdealers werden aangehouden in de Cuijkse wijk Padbroek. Het vuurwapen met bijbehorende munitie werd gevonden in een woning aan het Patrijzenveld. Daar werd ook 5.000 euro cash geld en een partij harddrugs gevonden. Vermoedelijk gaat het om cocaïne.

In een woning aan de Wolfskuil werd naast drugs 2.000 euro contant geld aangetroffen. In beide woningen is beslag gelegd op dure artikelen, waaronder merkkleding en horloges.

De politie zegt onderzoek te doen naar de exacte hoeveelheid drugs. Om welke drugs het exact gaat, is niet bekendgemaakt.