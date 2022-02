Drugsafval vermoed in brandende vrachtwagen

Connect on Linked in

Een vrachtwagen met grote tanks met vloeistoffen is woensdagnacht in de buurt van Voorschoten in vlammen opgegaan. Het vermoeden is, dat er drugsafval in aanwezig was.

Foto ter illustratie

Blussen

De brandweer kreeg rond half twee vannacht een melding van een brandende vrachtwagen, op een parkeerplaats bij het recreatiegebied Vlietland in de buurt van Voorschoten.

Bij aankomst bleek deze al volledig in brand te staan. De brandweer is anderhalf uur bezig geweest, omdat de brand moeilijk te blussen bleek.

Drugsafval

Ook stroomden er vloeistoffen uit het voertuig. Die kwamen uit grote tanks in de wagen. Vermoed wordt dat het om drugsafval gaat. De politie doet verder onderzoek naar de brand.

Vanwege de wegstromende vloeistoffen, is daar ook het Hoogheemraadschap bij betrokken.