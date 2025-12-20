Drugsbaas zonder enkelband met Kerst thuis

Verzet Het Openbaar Ministerie heeft zich verzet tegen de vrijlating zonder elektronisch toezicht, omdat het gevaar dat Den H. de benen neemt volgens de advocaat-generaal levensgroot is. Den H. zit volgens de advocaat-generaal niet voor niks in een streng regime voor gedetineerden die vluchtrisico hebben.

Tijdens het uitspreken van het vonnis in februari was Den H. nog voortvluchtig. Hij werd pas in april in Spanje opgepakt.

Medisch onderzoek

Teurlings wil niet zeggen wat de dringende persoonlijke omstandigheden zijn. BN/De Stem schrijft op basis van goed ingevoerde bronnen dat Den H. medisch onderzoek moet ondergaan.

Barry den H. is door de rechtbank in Breda veroordeeld voor het verhandelen van duizenden kilo’s ketamine en cocaïne, samen met elf medeverdachten, onder wie zijn zoon Enzo (26) die negen jaar cel kreeg. Het gerechtshof Den Bosch is nu begonnen aan het hoger beroep in de zaak.

De hechtenis van Den H. is nu geschorst tot 24 februari, de dag van de volgende zitting in het hoger beroep.

Voor hun communicatie maakte de groep van Den H. gebruik van encryptiedienst Exclu. Advocaat Teurlings heeft voor de rechtbank bepleit dat het opsporingsonderzoek naar die communicatie onrechtmatig is geweest.