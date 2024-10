Drugsbaron Henk Rommy alias De Zwarte Cobra

(Beeld: Rommy werd in juni 2022 vrijgelaten uit de penitentiaire inrichting in Nieuwegein)

Via een vriend kwam Henk in de criminaliteit terecht. Zijn eerste klus was angstig op de uitkijk staan bij een inbraak. Het inbreken zelf ging hem daarna steeds beter af. Rommy: ‘Die bijnaam Cobra kreeg ik omdat ik erg lenig was en overal binnenkwam, ook al lagen de mensen in huis te slapen. Ik sloop door het huis zonder een geluid te maken.’

Rommy komt voor het eerst in de publiciteit door een zaak met gestolen kunst. Hij verhandelt een gestolen ets van Rembrandt en een werk van Gerard Dou en komt ermee in de krant én in de gevangenis. In mei 1977 krijgt hij van de rechtbank 3,5 jaar cel.

In het centrum van Utrecht komen in de jaren tachtig de eerste coffeeshops steeds prominenter in het straatbeeld. Rommy heeft er goede connecties mee en levert de coffeeshops hasj uit verschillende landen. Hij bouwt een groot internationaal netwerk op en heeft contact met grote handelaren in verschillende landen. De activiteiten van Rommy vallen inmiddels op. Niet alleen in Nederland. In 1984 begint justitie in Duitsland en België de Operatie Bercail, speciaal gericht op de hasjhandel van Henk Rommy en zijn compagnons. Maar omdat Rommy hoge Belgische ambtenaren om weet te kopen, blijft hij uit handen van justitie.

In 1986 wordt Rommy in Marokko opgepakt om toch uitgeleverd te worden aan België. Hij wilde in Tanger net op de boot stappen om naar Gibraltar te reizen. ‘In de gevangenis van Laalou terechtgekomen, was ik het na enkele maanden goed zat’, zegt Rommy in zijn boek Berichten uit de bajes. Iemand zaagt van buitenaf de tralies van zijn cel door. ’s Nachts klimt hij in gezelschap van twee celgenoten het dak van de gevangenis op. Uiteindelijk weet Rommy Tanger te bereiken maar loopt door een onvoorzichtigheid van een Marokkaanse vriend toch tegen de lamp. Een speciale eenheid van de politie brengt hem weer binnen.

Rommy: ‘Ik werd gepakt, net voordat ik op een powerboat naar Spanje wilde stappen. Vervolgens ging het naar de gevangenis van Kenitra Centraal, destijds een van de strengst bewaakte gevangenissen in Marokko. Om veiligheidsredenen hebben ze me toen op de afdeling voor ter-dood-veroordeelden geplaatst. Ik had voor die ontsnapping drie jaar cel gekregen, maar uiteindelijk kreeg ik in maart 1988 gratie van Koning Hassan en werd toen overgebracht naar België. Daar ben ik in december 1988 volledig vrijgesproken.

Eenmaal terug in Nederland gaat Rommy gewoon door met zijn illegale activiteiten. Zo lijkt hij in 1992 betrokken bij een groot drugstransport dat op de Doggersbank door de Britse douane wordt onderschept. De vangst: 25.000 kilo Pakistaanse hasj. Maar zoals zo vaker: er zijn sterke aanwijzingen dat Rommy bij het transport is betrokken, maar de politie krijgt het bewijs niet hard.

Aan het begin van de jaren negentig is de organisatie van Rommy volgens de politie een zeer professionele club, die bij de organisatie van de hasjhandel en het investeren van de winsten gebruikmaakt van tientallen personen in binnen- en buitenland. De hasj gaat vanuit Marokko of Spanje vaak in professioneel geprepareerde koeltrailers van Belgische en Nederlandse transportondernemingen.

In Marokko beschikte de organisatie van Rommy over een eigen netwerk van mensen die legale deklading verzorgden, zoals groente en fruit, maar ook de hasj. Zowel in Marokko als aan de zuidkust van Spanje beschikte de groep over vele huizen en appartementen. Het zijn de dagen van de winnaar, de baas aan de top van de piramide, bij wie mensen graag in de gratie komen om zaken mee te doen. Het is de tijd dat hij in het huwelijk treedt op een eilandje in de Loosdrechtse Plassen. Het is een feest dat onwillekeurig doet denken aan de klassieke maffiastijl.

Rommy blijft onderwerp van onderzoek. Volgens de politie is zijn groep ook betrokken bij geweld. De Zwarte Cobra ontkent bij liquidaties betrokken te zijn geweest, maar de politie verdenkt hem van de moord op Henie Shamel en zijn vriendin in Antwerpen in 1993. Maar ook die verdenking weet de politie niet hard te krijgen. Steeds maar weer weet Henk Rommy uit de handen van justitie te blijven. In het begin van de jaren 00 tenslotte weet de Nationale Recherche voldoende bewijs te verzamelen tegen de Zwarte Cobra. Hij wordt veroordeeld tot één jaar wegens betrokkenheid bij een drugstransport vanuit Marokko.

Na zijn korte detentie wil Rommy niets liever dan rust. Hij vertelt aan iedereen die het weten wil dat hij alleen nog aan Spaans onroerend goed wil denken. Hij verblijft het liefst in Marbella bij zijn vriendin, met wie hij een dochtertje heeft. Voor de sceptici: hij heeft veel verstand van onroerend goed en kunst. En hij wilde echt afstand nemen van het criminele milieu, zo zeggen verschillende bronnen. Maar in alle stilte hebben de Nederlandse politie en de Amerikaanse DEA de messen geslepen.

12 november 2003 is een mooie herfstdag aan de Costa del Sol. Voor Henk Rommy wordt die dag voorlopig zijn laatste herinnering aan de vrijheid. Op een terrasje houdt de Nationale Politie hem aan, want Amerikaanse autoriteiten vragen om zijn uitlevering wegens handel in xtc. Er zou bij de Spanjaarden een tip uit Nederland zijn binnengekomen over zijn verblijfplaats in Spanje. Eind november 2003 zit hij gevangen in de Valdemoro-gevangenis in Madrid, een extra beveiligde inrichting. Het optimisme van Rommy laat hem nog niet in de steek: hij hoopt uitlevering naar de Verenigde Staten te kunnen vermijden.

Het blijkt ijdele hoop: in januari 2005 wordt Henk Rommy uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Naar eigen zeggen is er met hem een vuil spelletje gespeeld en had de uitlevering nooit plaats mogen vinden. Hij vindt dat er sprake is geweest van uitlokking, waarvan Nederlandse politie en justitie weten dat die in het Amerikaanse recht is toegestaan, maar in Nederland niet.

De Zwarte Cobra verdwijnt in de VS voor lange tijd achter de deur. Omdat hij schuld weigert te bekennen, loopt hij een fikse strafvermindering mis. De federale rechtbank in New York veroordeelt Rommy in september 2005 tot twintig jaar cel, de maximale straf. ‘Het liefst had ik je levenslang gegeven’, zei de rechter. Zijn vrijlating staat bij het Federal Bureau of Prisons voor 31 mei 2021 gepland. Als de Zwarte Cobra de bajes uitwandelt is hij 70 jaar. Verzoeken om zijn straf in Nederland te mogen uitzitten zijn afgewezen.

Toch laat zijn vrijlating nog even op zich wachten. Als Rommy eind januari 2021 naar Nederland wordt gevlogen, nadat hij bijna zestien jaar vastzat in de VS, wordt bij zijn aankomst direct weer in detentie geplaatst omdat hij nog een oude celstraf uit 2001 van veertien maanden moet uitzitten vanwege een drugsdelict. In augustus 2021 wordt Rommy in zijn cel aangehouden voor de dubbele moord in Antwerpen in 1993. In juni 2022 komt hij vrij en wordt hij feestelijk onthaald door familie en vrienden.

In maart 2023 wordt de dan 72-jarige Rommy in hoger beroep vrijgesproken van de dubbele moord in Antwerpen in 1993, waar drugshandelaar Henie Shamel en diens vriendin om het leven kwamen. Het Openbaar Ministerie, dat 22 jaar cel had geëist, gaat tegen de vrijspraak in beroep.

Op Crimesite heeft Henk Rommy jarenlang een column geschreven over zijn leven in de Amerikaanse gevangenis. De columns zijn in 2012 in boekvorm verschenen: Berichten uit de bajes – De Zwarte Cobra in Amerika. Het boek toont een nooit eerder vertoonde inkijk in het onthutsende en wanhopige leven van een Nederlandse gevangene in een Amerikaanse cel.