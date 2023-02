Zwarte Cobra ontkent betrokkenheid bij dubbele moord

Connect on Linked in

Voor “Zwarte Cobra” Henk Rommy nadert het uur van de waarheid. De grote vraag is of hij binnenkort de laatste jaren van zijn leven in detentie door moet brengen voor het opdracht geven voor de moord in Antwerpen op drugshandelaar Henie Shamel (55) en diens vriendin Anne de Witte (44). De rechtbank in Amsterdam begon maandag aan de inhoudelijke behandeling van de zaak. Rommy (71) heeft nog steeds last van een hartinfarct dat hij opliep tijdens zijn 17 jaar in gevangenschap in de Verenigde Staten.

Door @Wim van de Pol

Shamel en De Witte zaten in een gele Mercedes toen ze op 8 mei 1993 werden beschoten door twee mannen. Een van hen was Siegfried S., de andere was Kenny R., die inmiddels is overleden. Voor de uitvoering en aansturing van de moord zijn Siegfried S., Mohamed R. en Jesse R. veroordeeld in het Passage-proces. Henk Rommy zat op dat moment in de Verenigde Staten een straf voor xtc-smokkel uit.

Hij is in verband met zijn broze gezondheid voorlopig op vrije voeten gesteld.

Hasj

Rommy heeft na zijn overbrenging uit de Verenigde Staten niet willen spreken met rechercheurs maar kondigde aan wel de rechtbank te woord te willen staan. De eerste vraag van de rechtbank was of Rommy schuldig was aan de dubbelmoord. Rommy: ‘Absoluut niet’.

Er is een aantal getuigen die stellen dat de moord is uitgevoerd in opdracht van Rommy door Jesse R. en “Moppie” R. en Siegfried S.. ‘S. ken ik niet’, zei Rommy maandag voor de rechtbank. Zowel Moppie R. als Jesse R. kwamen veel over de vloer in huize Rommy. Maandag erkende Rommy dat hij Jesse ooit als een soort peetzoon had beschouwd en dat hij toen die klein was ‘een zwak voor hem had gehad.’

Rommy: ‘Ik had handel uit Marokko en dat gaf ik aan hun [Moppie en Jesse] en dat verkochten ze.’

Broer

Er is ook een aantal getuigen, onder wie de kroongetuige Peter La Serpe, die vertellen dat Rommy geld moest betalen aan Shamel vanwege hasjhandel en dat Shamel daarom door Rommy werd vermoord. La Serpe zei dat Jesse R. hem hierover had gezegd: ‘Liquideren is goedkoper dan betalen’.

Rommy zei maandag: ‘Ik was Shamel geen geld schuldig.’ Een Libanees stuurde hasj op die de broer van Shamel en Rommy verkochten maar Henie Shamel vond dat hij daarvan ook geld moest krijgen, zo vertelde Rommy. Anderen hebben verteld dat Shamel nog 1,7 miljoen gulden eiste van Rommy vanwege een mislukt hasjtransport van 1,3 ton in België.

Shamel had een groot gokprobleem en gebruikte daarnaast veel cocaïne. Rommy zei dat hij Shamel wel eens bedragen van 10 of 15 duizend gulden toestopte om hem ‘zoet te houden’. Maar dat was niet door een schuld maar om de verhoudingen goed te houden en het zakendoen met connecties van Shamel soepel te laten verlopen. ‘Dat was toen niet veel geld voor me’, zei Rommy.

“Carlos”

De andere kant van het verhaal is dat Shamel een groot probleem had met een andere Nederlandse drugshandelaar: Stanley “Kai” Esser, in het dossier ook wel “Carlos” genoemd. In 1984 liep dat zodanig uit de hand dat Esser voor zijn villa in Limmen door het hoofd werd geschoten tijdens een confrontatie met Shamel en wat vrienden. Daarna probeerde Esser in Libanon Shamel zelfs te laten liquideren. Maar dat was allemaal weer goed gekomen, vertelde Esser in 2007 (Esser is enkele jaren geleden overleden).

Deze week zal het Openbaar Ministerie aan de rechtbank gaan uitleggen dat het alternatieve scenario dat Esser Shamel heeft laten doodschieten tekort schiet. De twee officieren van justitie zullen zorgvuldig alle snippers bewijs uit de getuigenverklaringen over Henk Rommy, als de grote baas die Moppie R. en Jesse R. geweldsklussen liet opknappen, op een rij gaan zetten.

Advocaat Mark Teurlings zal er onder meer op gaan wijzen dat Jesse R. in zijn laatste woord vlak voor zijn veroordeling tot levenslang in het Passage-proces heeft gesteld dat niet Rommy maar iemand anders de opdrachtgever was geweest. In een verklaring daarna heeft Jesse R. nader uitgelegd te weten dat Esser de opdrachtgever was.

Dinsdag komen de officieren van justitie met hun requisitoir en de eis, woensdag is het pleidooi van advocaat Teurlings.

De Zwarte Cobra moet nog een paar weken wachten voordat hij weet of hij met zijn kleinkinderen van zijn oude dag kan gaan genieten.

