‘Drugscriminelen infiltreren in rederijen in Rotterdamse haven’

Criminelen infiltreren internationale rederijen van de Rotterdamse haven om grootschalige drugssmokkel te faciliteren. Districtschef Jan Janse van de Zeehavenpolitie zegt tegen NRC dat drugssmokkelaars in de Rotterdamse haven het hele logistieke proces in handen hebben. ‘Het staat gewoon open.’

Diep geïnfiltreerd

Toen districtschef Janse zeven jaar geleden begon werd 7.575 kilo cocaïne onderschept door het zogeheten Hit And Run Cargo-team. Sindsdien worden jaarlijks records gebroken, met de inbeslagname van 40.900 kilo coke in 2020 als hoogtepunt. Janse zegt dat criminelen diep in de Rotterdamse haven zijn geïnfiltreerd: ‘Het is veel erger dan de meeste mensen denken.’

Grote rederijen

De Zeehavenpolitie rukt ‘bijna dagelijks’ uit vanwege drugscriminaliteit. De corruptie is een groot probleem. Was er eerst sprake van corrupte douaniers en vervolgens corrupte container- en beveiligingsbedrijven, inmiddels infiltreren criminelen bij grote rederijen als MSC, Maersk, Hapag Lloyd en CMA CGM die veel op Zuid-Amerika varen.

300 uithalers per jaar

Door havenpersoneel om te kopen kunnen criminelen pincodes bemachtigen om een container op het haventerrein in ontvangst te nemen. Volgens Janse pakt de Zeehavenpolitie per jaar gemiddeld 300 uithalers, mannen die in opdracht van smokkelaars drugs uit containers halen. Die zijn allemaal van binnenuit geholpen door corrupt havenpersoneel.