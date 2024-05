Drugsdealer met de billen bloot na achtervolging op de A16 (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag beelden gedeeld van een automobilist die op de A16 een stopteken voor een politiecontrole negeert en op de vlucht slaat in Breda. Bij de achtervolging eindigt de verdachte uiteindelijk in een sloot.

Meerdere eenheden

Agenten wilden het voertuig controleren naar aanleiding van een ‘verdachte situatie’. De bestuurder drukt echter het gaspedaal verder in en slaat op de vlucht door onder meer rechts in te halen en over de vluchtstrook te rijden, waarna de politie met meerdere eenheden de achtervolging inzet.

Sloot

De achtervolging eindigt als de vluchtende verdachte plotseling de berm in rijdt en met zijn auto in een sloot beland. Hij vlucht vervolgens het voertuig uit en wordt terwijl hij de sloot uitklimt door een agent gepakt die zijn broek naar beneden trekt. Andere agenten schieten hem te hulp en de man wordt ondanks hevig verzet aangehouden.

Softdrugs

In de auto van de verdachte is softdrugs aangetroffen. De man is aangehouden voor handel en/of vervoer van softdrugs. Om hoeveel drugs het gaat, is niet bekendgemaakt.

De video is al op 15 maart gemaakt, maar deze week door de politie naar buiten gebracht.