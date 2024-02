Drugsdumping in Drentse sloot

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagochtend in een sloot bij Beilen (Drenthe) meerdere vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden. Het gaat om zestien vaten.

Rond 11.15 kwam er bij de politie een melding binnen dat er meerdere vaten lagen in de sloot naast de N381 ter hoogte van hectometerpaal 57,4 bij Beilen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het mogelijk om drugsafval gaat.

De politie doet onderzoek naar de afvaldumpingen. Er werden in totaal zestien vaten in de sloot aangetroffen. Waar mogelijk doet de politie sporenonderzoek. Daarnaast is ze op zoek naar tips, beelden of andere informatie die kunnen helpen in het onderzoek.