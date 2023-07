Drugsdumpingen in Nieuw-Vossemeer en Zuidwolde (VIDEO)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In de Brabantse plaats Nieuw-Vossemeer zijn dinsdagavond ongeveer 20 vaten met vermoedelijk drugsafval in brand gestoken. Ook in Zuidwolde werd dinsdagochtend drugsafval gevonden. Het gaat om vrieskisten, centrifuges, blauwe vaten, bakken met verfoplosser en ander afval.

(Video: Meternieuws.nl)

De vermoedelijke drugsdumping in Nieuw-Vossemeer vond dinsdagavond plaats aan de Zeeweg. Daar werd de brandweer rond 23.40 gealarmeerd over circa 20 blauw- en witkleurige vaten met vermoedelijk drugsafval. Enkele vaten stonden in brand, waarna de brandweer het vuur snel onder controle had.

Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) heeft ter plaatse onderzoek en metingen verricht. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt het afval op. Ook Waterschap is op de hoogte gesteld.

Er wordt onderzoek gedaan wat voor vloeistoffen er in de jerrycans zaten. Om hoeveel vaten het precies gaat, is nog onduidelijk, maar het merendeel betreft jerrycans van 25 liter.

Ravage

Ook aan de Stuw in Zuidwolde was het dinsdagochtend raak. Daar troffen omwonenden op straat over een afstand van ruim 200 meter vrieskisten, centrifuges, blauwe vaten, bakken met verfoplosser en ander afval aan.

De politie vermoedt dat het afval afkomstig is uit een drugslab en dat het afval ’s nachts al rijdend uit een kleine vrachtwagen is geduwd.

De forensische opsporing van de politie doet onderzoek en is op zoek naar camerabeelden uit de omgeving of getuigen, die mogelijk iets gezien of gehoord hebben.