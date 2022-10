Drugsgeweld in Mexico kost 18 levens

Print This Post

In Mexico zijn woensdag 18 mensen vermoord in een aanval op een stadhuis. De aanslag wordt toegeschreven aan een criminele bende, die in opdracht van een kartel zou hebben gehandeld.

door Joost van der Wegen

Foto: de vermoorde Mexicaanse burgemeester

Vermoord

De aanval, die woensdag rond 14.00 uur plaatselijke tijd plaatsvond, was gericht op het stadhuis van de gemeente San Miguel Totolapan. Tijdens de aanval werd de burgemeester van de stad om het leven gebracht, Conrado Mendoza Almeda. Even daarvoor was ook zijn vader vermoord.

De andere slachtoffers waren politiemensen en medewerkers van het gemeentehuis.

Tequila

De aanslag zou zijn uitgevoerd door ‘special forces’ van de criminele groep Los Tequileres, vernoemd naar hun eerder geliquideerde leider, die als bijnaam ‘de tequiladrinker’ had. Tussen 2015 en 2017 was de groep al actief in de regio, waarbij ze ook burgemeesters bedreigden en afpersten.

De groep heeft banden met een machtig drugskartel in het westen van Mexico, meldt de BBC.

Geblokkeerd

Op beelden is te zien dat het gemeentehuis van de plaats is doorzeefd met kogels. Lichamen liggen verspreid rondom het pand. Ook wordt gemeld dat tijdens de aanval een aantal toegangswegen tot de plaats waren geblokkeerd, om te voorkomen dat het Mexicaanse leger snel kon ingrijpen.

Er zou een video circuleren, waarop de bende aankondigt in het gebied terug te willen keren, na een strijd met een concurrerende drugsbende te hebben gevoerd, beter bekend als La Familia.

Samenwerken

In 2015 was er ook filmmateriaal waarop de vermoorde voormalige burgemeester met de bendeleden aan het drinken is. Hij belooft daarin nooit met anderen deals te zullen sluiten. ‘Ik zal nooit met andere klootzakken samenwerken.’

De strijd gaat over de doorgang van de passage voor drugs, langs de kust van Mexico. Al eerder vonden er in de plaats San Miguel moordpartijen plaats in de drugsoorlog.