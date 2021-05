‘Drugshandel in Syrië en Libanon bloeit als nooit tevoren’

Connect on Linked in

De drugshandel in Syrië en Libanon bloeit volgens onderzoekers als nooit tevoren. Beide landen verdienen miljarden met handel in hasj en amfetamine (Captagon), dat vooral bestemd is voor de Arabische markt. De landen zijn hard op weg om narcostaten te worden. Dat schrijft het AD.

Dozen granaatappels

De afgelopen twee jaar zijn al zestien grote drugstransporten onderschept in het Midden-Oosten en in Europa. Volgens onderzoekers komen de ladingen uit Syrië en Libanon. In Griekenland werden vijf ton Captagonpillen onderschept. In april vond de douane in Saoedi-Arabië 2,4 miljoen Captagonpillen die zaten verstopt in dozen met granaatappels.

In de Egyptische havenstand Port Said werd in 2020 vier ton hasj in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in verpakkingen van het bedrijf Milkman, dat eigendom is van ondernemer Rami Makhlouf die nauwe banden heeft met het regime van president Basher al-Assad.

Hezbollah

In juli 2020 onderschepte de douane in de Italiaanse haven van Salerno een enorme partij Captagonpillen ter waarde van een miljard euro. De partij kwam uit Aleppo (Syrië) en was onderweg naar Dubai. De drugs zaten verstopt in machines en papierrollen van een drukkerij. Volgens de Italiaanse justitie zat de Libanese terreurbeweging Hezbollah achter het transport.

‘Onaantastbaar’ netwerk

Volgens politieofficieren en veiligheidsdiensten zijn alle in beslag genomen drugstransporten afkomstig uit Syrië en Libanon. Daar zou een ‘onaantastbaar’ netwerk van militieleiders, criminele families, politici en legerofficieren aan beide zijden van de grens zich op industriële schaal mengen in de drugshandel.

Doordat de nationale economie door de burgeroorlog en internationale sancties is ingestort, is de drugshandel een zeer lucratieve, zo niet de belangrijkste inkomstenbron geworden.

“Jihad meth”

Captagon, ook wel “jihad meth” genoemd is een zeer lucratief en gemakkelijk te produceren drug. Vooral regeringssoldaten en strijders van rivaliserende milities zijn de laatste jaren verslaafd geraakt aan het middel dat door burgers ook als ‘partydrug’ gebruikt wordt. Installaties voor de productie van de amfetaminepillen zijn eenvoudig, en kunnen gemakkelijk worden verplaatst. De belangrijkste afzetmarkt is vooral Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Syrië geldt als het wereldcentrum voor de productie van Captagon. In 2020 exporteerde het land voor zeker 2,84 miljard euro aan amfetaminepillen. Aanvankelijk was de drugshandel in handen van gewapende groepen die zich verzetten tegen de overheid, maar door de successen op het slagveld in Syrië hebben het regime van Assad en regionale bondgenoten de drugshandel overgenomen.

Drugsroutes

Het gebied waar de hasj en Captagon wordt geproduceerd strekt zich in West-Syrië uit van Aleppo en Latakia in het noorden tot Damascus en Daraa in het zuiden. Als belangrijkste drugsroutes worden de Bekaavallei (Oost-Libanon) en het grensgebied van Libanon met Syrië, de Syrische grensstad Qusayr en de havens van Latakia en Tartus genoemd.

Europol en andere internationale opsporingsdiensten hebben vooral belangstelling voor Latakia in West-Syrië waar Samer al-Assad, een neef van de president, veel invloed heeft. Hij runt een van de Captagon-fabrieken in de regio.