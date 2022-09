Drugshond pikt partij cocaïne voor Antwerpen eruit (VIDEO)

Connect on Linked in

De Antidrugspolitie in Colombia heeft aan het einde van de afgelopen week in drie gelijktijdige operaties vijf ton cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde in havens aan de noordkust van het land. De drugs waren bestemd voor Europese havens. De eerste inbeslagname werd gedaan in de haven van Barranquilla. Deze cocaïne was gemengd met kokossubstraat, een relatief onbekende methode om te smokkelen.

Valencia

Een drugshond pikte op alle pallets die klaar stonden voor belading de zakken met cocaïne eruit. Er bleek in totaal 2.782 kilo cocaïne te zijn verpakt. De zending was moest worden verscheept naar Valencia in Spanje.

Antwerpen

In de haven van Santa Marta werd met een draagbare scanner een lading fruit gecontroleerd die naar Antwerpen zou gaan. De scanner kan variaties in dichtheid aantonen en zo werden ‘rechthoekige vormen’ zichtbaar. Na controle bleek er 1.811 kilo cocaïne tussen het fruit te zijn gepakt.

Rond dezelfde tijd werd in de haven van Cartagena 410 kilo cocaïne gevonden. Die voorraad was in een container aangevoerd vanuit de havenstad Guayaquil in Ecuador. De Colombiaanse autoriteiten hadden vanuit Ecuador een tip over het transport ontvangen.