Drugslab aangetroffen in bedrijfspand Alkmaar

Dinsdag is er door de politie rond 09.50 een drugslab gevonden in een bedrijfspand aan de Berenkoog in Alkmaar. De politie deed een inval nadat er een anonieme tip was binnengekomen.

(Beeld uit archief)

Sterke lucht

Het gaat om een bedrijfspand op een bedrijvencomplex.

Op het moment dat de politie binnentrad hing er in het pand een sterke chemische lucht. De agenten constateerden daarna dat het lab in werking was.

Geen verdachten

Onderzoek zal nog uitwijzen welke synthetische drugs er geproduceerd werden.

Er zijn geen verdachten aangehouden. De recherche is een onderzoek begonnen.