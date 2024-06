Drugslab aangetroffen in bedrijfspand Waalwijk (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie heeft woensdagavond na een tip aan de Schutweg in Waalwijk een drugslab aangetroffen. Er zijn geen verdachten aangehouden.

Inval

Om 18.00 ging de politie een bedrijfspand binnen aan de Schutweg, nadat er informatie was binnen gekomen dat in dat pand mogelijk een drugslab zou zitten. De politie viel het pand binnen en trof ter plaatse inderdaad een drugslab aan. In het pand lagen forse hoeveelheden grondstoffen, apparatuur om drugs te produceren, tientallen jerrycans en drugsafval. Ook is er een kleine hoeveelheid drugs gevonden.

MDMA

Wat voor soort drugs er werden geproduceerd, is nog onduidelijk, maar volgens Omroep Brabant gaat het vermoedelijk om MDMA. Het lab was niet meer in gebruik, maar werd nog wel als opslaglocatie gebruikt voor grondstoffen en apparatuur.

Ontmanteling

Er was niemand in het bedrijfspand aanwezig en er is nog niemand aangehouden. Er is direct een onderzoek gestart en er zijn sporen veiliggesteld. Het onderzoek is aan het eind van de avond gestaakt om op donderdagochtend verder te gaan. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) gaan het lab verder ontmantelen en de goederen op een veilige manier afvoeren.

De gemeente wordt op de hoogte gebracht van het aantreffen van het lab.