Drugslab aangetroffen in Drenthe

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagnacht een drugslab aangetroffen in een pand aan het Fort in Veeningen (Drenthe). In het pand stonden goederen en vaten met daarin mogelijk chemicaliën die kunnen worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs. Er zijn vijf verdachten aangehouden tussen de 18 en 61 jaar.



De politie beschikte over informatie dat er in een landhuis aan het Fort mogelijk een drugslab zou zijn. Op basis van deze informatie is er op vrijdagnacht rond 02.30 een inval geweest in het pand.

Verdachten

In de omgeving van het pand zijn vier arrestaties verricht. Het gaat om een 61-jarige man uit Amsterdam, een 48-jarige vrouw uit de gemeente De Wolden en twee mannen van 30 en 26 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. In het onderzoek is elders in het land nog een 18-jarige man uit Utrecht aangehouden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze arrestatie en het drugslab.

Beperkingen

De verdachten zitten vast in beperkingen en worden verhoord. Doordat de verdachten in beperkingen zitten en alleen contact mogen hebben met hun advocaat, is de politie en het Openbaar Ministerie terughoudend in het delen van verdere details.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is ter plaatse gekomen voor onderzoek. Het drugslab zal worden ontmanteld en de politie gaat verder met het onderzoek. Wat voor drugs er werden geproduceerd, is nog onduidelijk.