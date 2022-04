Drugslab en wapens in Leersum

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag in een schuur achter een woning in Leersum (bij Veenendaal) een drugslab aangetroffen. In het lab werd volgens de politie “een zeer grote variëteit aan gevaarlijke chemische stoffen” gevonden. Een 39-jarige man is aangehouden als verdachte.

Anonieme tip

Agenten kwamen het drugslab aan de Maarsbergseweg in Leersum op het spoor na een tip via Meld Misdaad Anoniem. Uit onderzoek bleek dat een schuur was omgebouwd tot een actief drugslab. In het laboratorium waren zeer veel verschillende soorten chemische stoffen opgeslagen.

Het LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) heeft het drugslab ontmanteld. Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) moet uitwijzen welke stoffen precies waren opgeslagen en welke drugs er in het lab werden gemaakt.

Explosiegevaar

Vanwege het feit dat verschillende chemicaliën zeer explosief zijn, kwamen ook specialisten van de TEV (Team Explosieven Verkenners) en de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) ter plaatse. Een van de stoffen is door de EOD op de Leusderheide tot ontploffing gebracht. De overige stoffen worden donderdag door een gespecialiseerd bedrijf vernietigd.

Tijdens een doorzoeking werden ook wapens aangetroffen, waaronder een aantal luchtdrukpistolen.

De recherche zegt verder onderzoek te doen naar de precieze functie van het drugslab en de rol van de verdachte daarin.