Drugslab gevonden bij villa-inval in Willemsoord (VIDEO)

Een arrestatieteam heeft zondag bij een inval in een villa in Willemsoord (Overijssel) een drugslab aangetroffen. Een man is in de villa aan de Ronde Blesse aangehouden.

Een helikopter hield de villa lange tijd van bovenaf in de gaten terwijl een grote politiemacht de toegangswegen in het dorp vlakbij Steenwijk gesloten houdt. Op luchtbeelden van RTV Oost is buiten de villa in de bossen een geboeide man op een stoel te zien, terwijl leden van een arrestatieteam de wacht houden.

De omvang van het drugslab is nog onduidelijk. Welke drugs geproduceerd werden, wordt onderzocht. Volgens buurtbewoners is de villa een half jaar geleden verkocht.