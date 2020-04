Drugslab gevonden in woning Didam

Connect on Linked in

In een woning aan de Endepoelstraat in Didam is vrijdagmiddag een drugslab aangetroffen. De politie kwam het lab op het spoor door een melding van een woningbrand. Er zijn drie verdachten aangehouden. De omgeving is groots afgezet.

De brandweer kreeg rond 15.30 een melding van rook in de woning aan de Endepoelstraat. Een politiewoordvoerder zegt dat de brandweer de politie inschakelde omdat het waarschijnlijk om een drugslab zou gaan. Dat werd later inderdaad bevestigd door de politie. Om welke drugs het gaat en wat de omvang van het lab is, is nog niet duidelijk. De politie rukte met zeven wagens uit en doet onderzoek in de woning.