Drugslab in Amsterdams havengebied ontmanteld

De politie heeft zaterdag bekend gemaakt dat er donderdagmiddag een drugslab aangetroffen in een bedrijfspand in Amsterdam-Sloterdijk. Het is een lab voor productie van crystal meth. Een 40-jarige Amsterdammer is aangehouden.

Chemische geur

De inval werd gedaan aan de Theemsweg na een melding dat er in de omgeving van het pand een chemische lucht werd geroken. Op het moment dat de politie ter plaatse was om poolshoogte te nemen, kwam een man via het rolluik het pand uit. Door het openen van het rolluik werd de chemische geur direct nog sterker, aldus de politie. In het pand werden vervolgens jerrycans en tonnen aangetroffen met daarin grote hoeveelheden chemische (afval)stoffen.

Voorgeleid

Ruim 8 kilo vermoedelijk methamphetamine (crystal meth) werd in beslag genomen. Het drugslab is ontmanteld, de chemische (afval)stoffen zijn vernietigd en door forensische rechercheurs zijn sporen veilig gesteld voor verder onderzoek. De 40-jarige verdachte zit vast voor verhoor. Hij zal dinsdag 28 december worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.