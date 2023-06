Drugslab in Drents pand waar eerder illegale gelddrukkerij zat

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagnacht een drugslab aangetroffen in een schuur bij een pand aan de Scheidingsweg in het Drentse dorp Nieuw-Amsterdam. Een 54-jarige man uit de gemeente Emmen is aangehouden als verdachte. In hetzelfde pand werd in 1997 een illegale gelddrukkerij aangetroffen.

Wietkwekerij

De politie ging naar het pand nadat er informatie was binnengekomen over een mogelijk drugslab aan de Scheidingsweg. Daarop trof de politie vrijdagnacht rond 02.00 een werkend drugslab aan in een schuur. Daar stonden verschillende goederen voor de productie van synthetische drugs. Ook werd er in het pand een wietkwekerij ontdekt, die niet meer werking was.

De politie heeft een 54-jarige man uit de gemeente Emmen aangehouden op verdenking van het vervaardigen van harddrugs. Hij is overgebracht naar een politiebureau en zit vast voor verhoor.

LFO

De recherche is na het aantreffen van het lab begonnen met onderzoek. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zal het drugslab ontmantelen en vervolgens ontruimen. De aangetroffen grondstoffen en goederen worden vernietigd.

Valsmunterij

In 1997 werd bij de woning waar nu een drugslab is aangetroffen een illegale gelddrukkerij opgerold. De gelddrukkerij had voor zeker 3,5 miljoen gulden aan briefjes van 100 gedrukt. Dezelfde man die vrijdagnacht werd opgepakt, werd 26 jaar geleden aangehouden voor de valsemunterij.