Drugslab in Haagse woning, viertal vast

In een woning aan de Netscherstraat in Den Haag is dinsdagavond een drugslab aangetroffen. Vier verdachten uit Den Haag zijn aangehouden, meldt de politie vrijdag.

Aceton

De woning aan de Netscherstraat kwam rond 18.50 in beeld na een melding over een gaslucht. In de woning werd vervolgens een drugslab aangetroffen. De “gaslucht” bleek veroorzaakt te worden door jerrycans vol met aceton.

In de woning zijn drie personen aangehouden. Het gaat om een 22-jarige vrouw uit Den Haag en twee mannen van 38 en 46 uit Den Haag. Woensdag is nog een vierde verdachte aangehouden, een 39-jarige Hagenaar.

Woning gesloten

Alle vier de verdachten zitten nog vast. De woning is direct door de burgemeester gesloten. Wat voor soort drugs er geproduceerd werden in het pand, is nog onduidelijk.