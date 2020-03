Drugslab in Lepelstraat blijkt cocaïnewasserij, vier mannen opgepakt

Connect on Linked in

Op een boerenerf aan de Noorder Kreekweg in Lepelstraat (Noord-Brabant) zijn woensdag vier mannen aangehouden nadat de politie er een cocaïnewasserij aantrof. De vier verdachten werden aangetroffen bij en in één van de loodsen op het terrein. Eerder dacht de politie dat het ging om een drugslab.

Via een anonieme tip kwam de politie dinsdagnacht op het spoor van de cocaïnewasserij in Lepelstraat. In één van de loodsen op het terrein troffen agenten drie mannen aan. Ook bevond zich nog een man op het terrein waar de loods gevestigd was. Drie van de vier mannen (25, 46, 50 jaar) hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De vierde verdachte betreft de eigenaar van de loods. Alle verdachten zijn opgepakt. De loods is woensdag ontruimd door LFO-experts.