Drugslab in woning Veenendaal

In een woning aan de Honingzwam in Veenendaal heeft de politie vrijdagmiddag een drugslab gevonden. Er zijn twee verdachten aangehouden. Over omvang van het lab en welke drugs er werden gemaakt, is door de politie nog niets bekendgemaakt.

De politie meldt druk bezig te zijn met het onderzoek in de woning in de wijk Petenbos. Over de verdachten is verder ook nog niets naar buiten gebracht.