Drugslab in zeecontainer op scheepswerf

In een zeecontainer die op een scheepswerf in Angeren (Gelderland) staat heeft de politie dinsdag een drugslab aangetroffen. De eigenaar van de werf is stomverbaasd.

Scheepswerf Peters Maritiem bestaat al dertig jaar en stalt en onderhoudt boten en verhuurt daarnaast containers. ‘Mensen gebruiken die bijvoorbeeld voor opslag van hun spullen’ zegt eigenaar Bas Peters tegen Omroep Gelderland.

BearCat

Volgens Peters verhuurt hij de bewuste container sinds een maand aan iemand uit Zevenaar. ‘Hij liet gewoon zijn legitimatie zien. Alles leek in orde, maar die man zie ik dus nooit meer terug, dat is wel duidelijk. Jammer, want ik zou de schade aan de poort wel op hem willen verhalen.’ Omdat er dinsdagochtend niemand op de werf aanwezig was werd het toegangshek van de scheepswerf door de politie met een zogenoemde BearCat in geramd.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het is nog niet duidelijk wat voor soort drugs in de container werden geproduceerd.