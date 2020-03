Drugslab ontdekt bij Amerongen

Connect on Linked in

In een onderzoek van de landelijke eenheid van de politie is woensdagmiddag een inval gedaan op een locatie in Overberg, een buurtschap op de Utrechtse Heuvelrug, niet ver van Amerongen. Volgens de politie is daar één persoon aangehouden.

De politie doet onderzoek, en specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn begonnen met het afvoeren van de chemicaliën en de chemische installaties.

Wat er in het laboratorium werd gemaakt is niet duidelijk. Morgen komt de politie met meer informatie. De Landelijke Eenheid doet in het algemeen onderzoeken naar grotere en internationaal opererende criminele organisaties.