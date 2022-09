Drugslab ontdekt in loods in Limburgs dorp Heythuysen (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie heeft maandagochtend in een loods aan de Bosscherkampweg in het Limburgse dorp Heythuysen een drugslab ontdekt. De politie en een specialistisch team van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) hebben ter plaatse onderzoek verricht. Er zijn in totaal bijna 30 vaten met chemicaliën aangetroffen.

De politie en brandweer gingen rond 09.45 naar de locatie na een melding van bodemverontreiniging door gedumpt afval.

Penetrante lucht

Tijdens een controle werd er een penetrante lucht geroken. Omdat niet direct duidelijk was of er gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen ging de brandweer op verkenning uit. Met ademluchtapparatuur en meetapparatuur werd gecontroleerd of er sprake was van gevaarlijke stoffen. Dat bleek niet zo te zijn.

Vaten met chemicaliën

De politie meldt maandagmiddag dat onderzoek in de loods heeft uitgewezen dat het om een kleine, in werking zijnde productielocatie voor synthetische drugs gaat. Er waren bij de ontdekking bijna 30 vaten met chemicaliën en apparatuur aanwezig om drugs te maken. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De LFO is tot en met het begin van de avond bezig met de ontmanteling van het drugslab.