Drugslab ontdekt nabij NAVO-terrein in België

In het noordelijk deel van de Belgische provincie Limburg heeft de politie nabij een militair terrein een drugslab ontdekt. De vondst werd gedaan in Burkel, een gehucht in Peer. Het lab was gevestigd in een afgelegen en verlaten pand, vlak bij een pijpleiding van de NAVO. Volgens het Belgische politie werd er MDMA, de werkzame stof in xtc-pillen, gemaakt. Er zijn twee mensen opgepakt.

(beeld uit archief)

Volgens het Limburgse parket was de ontdekking al vorige week woensdag maar is het nieuws in het belang van het onderzoek nu pas bekendgemaakt.

De politie onderzoekt ook een nabij gelegen woning. E zijn geen aanwijzingen dat er militairen bij de zaak betrokken zijn.