Drugslab ontmanteld in A’dam-Noord, pand bewaakt door speciale eenheid

De politie heeft zondagochtend rond 05.50 een drugslab ontmanteld in een pand aan de Draaierweg in Amsterdam-Noord. Daarbij zijn vier verdachten aangehouden. Zij zitten in volledige beperkingen, zo meldt de Politie Eenheid Amsterdam op Twitter.

(Beeld: Joost van der Wegen)

Het drugslab werd ontdekt na een inbraakalarm. Het pand wordt bewaakt door zwaarbewapende agenten die ook op het dak aanwezig zijn. Specialisten zijn ter plaatse en doen onderzoek.

Autogarage

Het gaat om een pand waarin een autogarage zit, naast fietsenwinkel Beekhoven Bikes aan de Draaierweg.

Over de grootte en de soort drugs die in het lab werd geproduceerd, is nog niets bekend.