Drugslab ontmanteld in Lekkerkerk, man aangehouden

De politie in Rotterdam heeft zaterdagmiddag een drugslab gevonden in een bedrijfspand aan de Van Markenstraat in Lekkerkerk. In het pand stonden meerdere vaten met chemicaliën. Er is één man aangehouden.

(Beeld uit archief)

Het drugslab werd ontdekt tijdens een lopend onderzoek. De politie, brandweer en specialisten van de Landelijk Faciliteit Ontmantelend (LFO) hebben onderzoek verricht en het lab ontmanteld.

Welke drugs er werden geproduceerd, maakt deel uit van het onderzoek. Er is een man aangehouden als verdachte. De politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.