Drugslab ontmanteld in Valencia, chemicaliën kwamen uit Nederland

De Spaanse Nationale Politie heeft in de provincie Valencia een xtc-lab ontmanteld waarbij zes verdachten zijn opgepakt, waaronder vier mannen en twee vrouwen. De precursoren en grondstoffen die nodig zijn voor de productie van de drugs werden vooral in Nederland gekocht.

Luxe levensstijl

Het onderzoek naar de criminele organisatie begon in juni, toen de politie in Valencia vernam dat de hoofdverdachte zich in de regio Valencia bezighield met de productie van grote hoeveelheden synthetische drugs voor latere distributie, evenals de teelt van wiet. Uit politieonderzoek bleek dat deze hoofdverdachte een luxe levensstijl leidde en voortdurend mensen ontmoette die zich vooral bezighielden met drugshandel.

Ibiza

Na diverse opsporingspogingen kwamen agenten erachter dat deze persoon eigenaar was van een synthetisch drugslab. De precursoren en grondstoffen die nodig zijn voor de productie van de drugs kochten zij in verschillende landen, vooral in Nederland. De leden van de organisatie beschikten over de nodige kennis om deze stoffen te mengen waarmee ze verschillende soorten synthetische drugs produceerden, voor daaropvolgende distributie naar verschillende delen van Spanje, voornamelijk naar Ibiza.

In november werd de hoofdverdachte aangehouden toen hij in zijn auto reed door Valencia. Bij een huiszoeking in zijn woning werd een aanzienlijke hoeveelheid xtc-pillen en een flesje douchegel met ketamine aangetroffen.

Drugs en wapens

Tijdens andere huiszoekingen en invallen werd bij een paardenstal op het perceel waar de hoofdverdachte woonde het drugslab aangetroffen. Ook werd 35 kilo MDMA aangetroffen, goed voor de productie van circa 150.000 xtc-pillen. Daarnaast werd drie kilo crystal meth, bijna twee kilo cocaïne, ruim tien kilo ketamine, 328 lsd-zegels en bijna 18 kilo marihuana gevonden.

Ook werden vier vuurwapens, ruim 7.000 euro aan contant geld, twee luxe voertuigen, geldtelmachines en transmissieapparatuur in beslag genomen.

Ondergrondse schuilplaats

Onder de grond werden nog dozen gevonden met aanzienlijke hoeveelheden synthetische drugs, zoals crystal meth, ketamine en xtc-pillen. Naast de begraven drugs werd een ondergrondse schuilplaats gevonden met vier ondergrondse kamers, die toegankelijk was via een slaapbank. Deze kamer was bedoeld om verborgen te blijven in het geval van een overval of ripdeal door andere criminelen.

In totaal zijn er zes verdachten gearresteerd, waaronder vier mannen en twee vrouwen. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, drugshandel en witwassen.