Drugslab opgerold in leegstaande boerderij Ter Apel (VIDEO)

Bij een inval in een loods bij een leegstaande boerderij aan de Westerstraat in Ter Apel is vrijdagmiddag een werkend amfetaminelab aangetroffen. Rechercheonderzoek wees uit dat er een mogelijk drugslab op de locatie zat. Drie mannen zijn aangehouden.

De drie mannen waren in het compleet ingerichte drugslab bezig met de productie van amfetamine. Het gaat om twee mannen van 19 en 34 uit Hoek van Holland en een 48-jarige man uit Vaassen. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij deze drugsproductielijn.

Ze zijn vrijdag overgebracht naar het politiebureau waar ze zijn verhoord. De aangetroffen amfetamine, grondstoffen en installatie zijn in beslag genomen. Het drugslab is ontmanteld door experts van het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), dat gespecialiseerd is in het ruimen van drugslabs en het werken met gevaarlijke stoffen.