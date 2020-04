Drugslab opgerold in Voorschoten

Connect on Linked in

In een pand aan de Leidseweg in Voorschoten is maandagmiddag een drugslab opgerold. Dat meldt de politie. Een zwaarbewapend arrestatieteam heeft één verdachte aangehouden. Het is onbekend om welke drugs het gaat. Ook over de omvang van het lab is nog niets bekendgemaakt.

‘Vreemde lucht’

De brandweer werd iets voor 12.30 gealarmeerd nadat buurtbewoners ‘een vreemde lucht’ hadden geroken. Toen de brandweer metingen wilde verrichten werd in het betreffende pand een drugslab gevonden. Omdat niet duidelijk was of er nog mensen aanwezig waren in het pand viel een zwaarbewapend arrestatieteam het gebouw binnen. Daar werd één verdachte gearresteerd.

Naast de politie, brandweer en ambulancedienst kwam ook het team van het Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ter plaatse. Er is een groot onderzoek naar het drugslab gestart.