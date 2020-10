Drugslabs en honderden liters chemicaliën bij politieactie Brabant

Connect on Linked in

Bij een grote politieactie van de Landelijke Eenheid en de regionale eenheid Oost-Brabant zijn maandagochtend op verschillende plekken in het land zeven verdachten aangehouden en zeventien doorzoekingen gedaan. Daarbij zijn twee drugslabs, veel cash geld en honderden liters chemicaliën en grondstoffen voor synthetische drugs gevonden.

De invallen waren onder andere in Den Bosch, Terneuzen, Uden, Veghel, Tilburg, Boxtel, Sint-Oedenrode, Den Dungen, Weert en Schijndel. Hier zijn zes verdachten aangehouden, vier mannen en twee vrouwen. De zevende verdachte werd gisteravond op de luchthaven Eindhoven al aangehouden.

Gepantserd voertuig

In Den Bosch reed de Dienst Speciale Interventies (DSI) met een gepantserd voertuig de ruit van een goed beveiligde woning kapot. In deze woning werd overigens ook geconstateerd dat er fraude was gepleegd met stroom en gas en de gemeente constateerde dat er verbouwen waren geweest die niet passen binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

320 liter mdma-olie

In Terneuzen werd een container aangetroffen met een compleet lab (niet werkend) en 320 liter mdma-olie, een hoeveelheid mdma-kristallen en een aantal vaten vol chemische stoffen. In Tilburg lag in een pand 300 liter methanol en in Veghel werd een lab in aanbouw aangetroffen met een grote hoeveelheid chemische grondstoffen. In Sint-Oedenrode werd een wietkwekerij opgerold.

Auto’s en cash geld

Bij de huiszoekingen werden verschillende geldbedragen aangetroffen en zijn telefoons en andere gegevensdragers in beslag genomen. Tevens zijn er twee auto’s in beslag genomen, waaronder een dure Mercedes. De verdachten zijn aangehouden, zitten in beperkingen en zijn ingesloten voor verhoor. Zij zullen woensdag en donderdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch.

De politie kwam de groep verdachten op het spoor door eigen onderzoek en informatie uit afgeluisterde berichten van Encrochat. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.