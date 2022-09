Drugslijn Marokko naar Cádiz: 49 arrestaties en ruim 14 ton hasj (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft tijdens een groot onderzoek 49 leden gearresteerd van een criminele organisatie die vanuit Marokko grote hoeveelheden hasj importeerde via de kust van havenstad Cádiz en via de rivier de Guadalquivir. In totaal is meer dan 14 ton hasj in beslag genomen. Volgens de Guardia Civil was de criminele organisatie goed voor het transporteren van 20 ton hasj per maand van Marokko naar schiereiland Cádiz in Zuidwest-Spanje.

Het onderzoek van de Spaanse politie begon in december 2021, toen bekend werd dat een criminele organisatie, die werd geleid door meerdere mensen met drugsdelicten, grote hoeveelheden hasj wilde importeren langs de kust van Cádiz en de Guadalquivir-rivier.

Uit het onderzoek bleek dat de groep werd geleid door twee drugshandelaren die verschillende veiligheidsmaatregelen namen om onder de radar van de opsporingsdiensten te blijven.

Strakke structuur

De organisatie was volledig gestructureerd. Naast een groep die verantwoordelijk was voor de logistiek die de boten leverde was er ook een zwaarbewapende groep die toezicht hield op het laden van de hasjbalen, de brandstof en het voedsel.

De organisatie vervoerde de drugs bij voorkeur langs de kust van Sanlúcar de Barrameda en langs de Guadalquivir-rivier. Daarbij werd gebruik gemaakt van krachtige opblaasbare boten, maar ook vissers- of recreatieboten.

Politiekleding

De Guardia Civil heeft 37 invallen gedaan in de steden Sanlúcar, Chipiona, Trebujena en in het dorp El Rocío de Huelva in Cadiz. Bij de in totaal 49 arrestaties werden 14.380 kilo hasj, meerdere vuurwapens en munitie, politiekleding, een opblaasbare boot, brandstofflessen, documentatie en mobiele telefoons in beslag genomen.

Volgens de Spaanse politie was de organisatie zeer actief en vervoerde in één maand tot 20 ton hasj van Marokko naar het schiereiland. Aan de operatie deden 400 politie-, marine- en douanemedewerkers mee.