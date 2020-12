Drugsolie leidt naar amfetaminelab in Tilburgse flat

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagavond in een flat aan de Sibeliusstraat in Tilburg een actief amfetaminelab gevonden. Dat gebeurde nadat een dag eerder een 23-jarige man uit Drunen vlakbij de flat werd aangehouden met jerrycans gevuld met drugsolie.

Woensdagavond rond 20.30 zag een agent twee mannen staan bij een auto in de Sibeliusstraat. De kofferbak was open en naast de auto stonden enkele dozen. Bij het zien van de politie rende één van de mannen weg. Hij werd niet meer aangetroffen. De tweede man werd staande gehouden en gecontroleerd. In de dozen en in de kofferbak van de auto bleken enkele jerrycans te staan. De politie herkende de inhoud als mogelijke drugsolie, waarop de 23-jarige man uit Drunen werd aangehouden.

Grootschalige productie

Donderdagavond werd een flatwoning aan de Sibeliusstraat doorzocht. In het pand werd een werkend drugslab aangetroffen. Meerdere ruimtes in het appartement bleken professioneel ingericht voor de grootschalige productie van speed. Tijdens het onderzoek in de flat en de bijbehorende berging vond de politie chemicaliën en productieapparatuur voor de productie van speed.

64 liter amfetamine-olie

Volgens Brabants Dagblad werden in dezelfde woning enkele jaren geleden twee wietkwekerijen gevonden. Omroep Brabant meldt dat het drugslab zich op de achtste verdieping bevond en dat er 64 liter amfetamine-olie is gevonden. De politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten. Met behulp van camerabeelden en getuigenverklaringen is de politie op zoek naar de tweede verdachte.