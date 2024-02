Drugsonderzoek: arrestatie en invallen in Spijkenisse en Brielle

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag in een bedrijfspand aan de Theemsweg in Spijkenisse kilo’s versnijdingsmiddelen en een hoeveelheid cocaïne gevonden. Bij invallen in drie andere panden in Spijkenisse en Brielle werd 18.000 euro aan contant geld gevonden. Drie dure auto’s werden in beslag genomen. Een 32-jarige man uit Brielle is aangehouden.

Vier invallen

Het onderzoek kwam in november 2023 aan het rollen na informatie over de handel in en productie van drugs en voorbereidende handelingen daarvoor. Dinsdag vonden er invallen plaats in twee bedrijfspanden aan de Lorentzweg en Theemsweg in Spijkenisse, een woning aan de Lekstraat in Spijkenisse en een huis aan de Jacoba van Beierenstraat in Brielle.

Langer vast

Op dat laatste adres werd 18.000 euro cash geld gevonden. Een 32-jarige bewoner is aangehouden en twee auto’s zijn in beslag genomen. De man is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat hij nog zeker twee weken langer vast blijft zitten.

Pand gesloten

In het pand aan de Theemsweg werden kilo’s versnijdingsmiddelen en een hoeveelheid cocaïne gevonden. Hoeveel precies, meldt de politie niet. De burgemeester heeft besloten het pand voor drie maanden te sluiten. Bij de Lekstraat is ook een auto in beslag genomen. Het onderzoek wordt nog voortgezet.

ConfisQ

Voor het onderzoek is ook gebruik gemaakt van de expertise van het samenwerkingsverband ConfisQ, waarin sinds 2016 politie, Belastingdienst, de FIOD, het OM, de gemeente Rotterdam en het RIEC Rotterdam het gezamenlijke doel hebben gesteld om crimineel en onverklaarbaar vermogen af te pakken. Dat leidt tot de start van strafrechtelijke onderzoeken, het opleggen van naheffingen, innen van (gemeente)belastingen en stopzetten van uitkeringen en toeslagen.