Drugsonderzoek leidde naar chique paardenclub in Marbella (VIDEO)

Connect on Linked in

In de onderzoek naar de import en distributie van cocaïne en hasj zijn twee vooraanstaande zakenlieden in Marbella gearresteerd, naast twaalf anderen. Eén van hen is eigenaar van één van de duurste hippische clubs van de stad. Er is in een eerdere fase van het onderzoek 1.500 kilo cocaïne in beslag genomen. De verdachten maakte gebruik van voertuigen met verborgen ruimtes en een wapenkluis.

Puerto Banús

Rechercheurs van een gezamenlijk team van de Guardia Civil en de Nationale Politie plaatsen twee zakenlieden uit Marbella aan de top van de organisatie. De twee zijn bekend om hun legale activiteiten: een van hen zat in de paardenwereld en exploiteerde een paardensportclub in de stad. De ander is mede-eigenaar van één van de duurste restaurants in de peperdure jachthaven Puerto Banús. De zaak is woensdag naar buiten gebracht. De arrestaties vonden tien dagen geleden al plaats.

Kinderdagverblijf

Het onderzoek begon in april vorig jaar toen agenten van de Nationale Politie een bestelbusje volgden waar 80 kilo cocaïne in werd vervoerd. Dat busje ging naar een kinderdagverblijf waar 1.380 kilo cocaïne bleek te liggen. Die dag werden vijf mensen gearresteerd. Enige weken later werden in een auto twee aanvalsgeweren (M16A1, met richthulp-accesoires) die doorgaans alleen bij militairen in circulatie zijn.

Real Madrid

In het onderzoek hebben de rechercheurs verschillende auto’s met verborgen ruimtes in beslag genomen. Eén van de verborgen ruimtes bleek een wapenkluis te zijn. Eén van de verdachten is conciërge van een school in Marbella, een andere verdachte is de voorzitter van de plaatselijke supportersclub van Real Madrid.

De hoofdverdachten leken samen te werken met verschillende kleinere groepen drugshandelaren.

In Ceuta, de Spaanse enclave aan de kust van Marokko, is een agent van de havenpolitie aangehouden. Hij zou een rol hebben gespeeld voor transporten van drugs naar het vasteland van Spanje.

Een van de huizen was ingericht als een “panic room”, in een oogwenk konden ramen en deuren hermetisch worden afgesloten tegen indringers.