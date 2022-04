Man opgepakt voor drugshandel, wapens en zwaar vuurwerk

Connect on Linked in

Een 26-jarige man uit Fijnaart is vorige week op de Markt in Roosendaal gearresteerd voor drugshandel. Tijdens een daaropvolgende huiszoeking werden naast xtc-pillen en cocaïne ook meerdere (vuur)wapens, vuurwerk en contant geld in beslag genomen.

3MMC

Agenten zagen op 2 april ’s nachts dat in het centrum van Roosendaal een man in drugs handelde. De 26-jarige man uit Fijnaart werd opgepakt met vijftien gripzakjes met 3MMC bij zich. Uit onderzoek naar zijn in beslag genomen mobiele telefoon ontstond bij de politie het vermoeden dat in zijn woning nog meer drugs en ook wapens lagen.

Pillen en coke

Tijdens een huiszoeking vonden agenten naast 100 xtc-pillen en 165 gram cocaïne een alarmpistool en een luchtdrukpistool. Daarnaast werden ook verschillende (knal)patronen, twee boksbeugels en een ploertendoder aangetroffen. Verder is naast bijna 1.000 euro en een weegschaal ook zwaar vuurwerk in beslag genomen: vijf cobra’s en zeven nitraatbommen.

Halve kilo wiet

In hetzelfde onderzoek doorzocht de politie op 6 april een sportschool aan de Dennenlaan in Zundert. In de garage werd een big shopper-tas met een halve kilo wiettoppen aangetroffen. Ook deze zijn in beslag genomen en na onderzoek vernietigd.

De politie vermoedt dat de man zich bezighield met de opslag en de handel in drugs. Hij is inmiddels op vrije voeten en moet zich later voor een rechter verantwoorden, zo meldt de politie.