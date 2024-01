Drugsonderzoek leidt tot vier arrestaties en 75.000 euro in Vianen

Connect on Linked in

Naar aanleiding van een lopend drugsonderzoek heeft de politie woensdag vier mannen uit Vianen van 17, 23, 26 en 31 jaar aangehouden op verdenking van de handel in soft- en harddrugs. Bij het doorzoeken van hun woningen werd ruim 75.000 euro gevonden, evenals meerdere dure sieraden en een hoeveelheid soft- en harddrugs.

Uitgebreid onderzoek

De politie deed geruime tijd onderzoek naar een criminele groep die vanuit Vianen soft- en harddrugs zou verhandelen in verschillende gemeenten. Tactisch onderzoek, waarnemingen en het afluisteren van telefoongesprekken resulteerden in een goed beeld van deze groep. Op basis daarvan kon de politie woensdag de vier verdachten aanhouden.

60.000 euro

Tijdens de actiedag werden drie woningen aan de Stammershoefstraat, Vijfheerenlanden en de Benedictushof doorzocht. Tijdens één van de doorzoekingen gedroeg een familielid van een verdachte zich volgens de politie erg verdacht. Zo wilde hij de woning met een smoesje verlaten. Daarop besloten de agenten hem te fouilleren. Het familielid had onder zijn jas een stapel geld verstopt, ter waarde van ruim 60.000 euro. Daarop werd hij aangehouden op verdenking van witwassen. Bovendien werd zijn woning aan de Vijfheerenlanden doorzocht.

Voertuigen

Na de doorzoekingen in de woningen werd vervolgens nog een scooter bij een woning aan de Arianehof onderzocht. Uit diverse (anonieme) meldingen die in het onderzoek waren meegenomen, kwam naar voren dat in deze scooter softdrugs zou liggen. Dat bleek inderdaad het geval: een kleine voorraad softdrugs is in beslag genomen.

Daarnaast nam de politie twee voertuigen in beslag, ruim 75.000 euro aan contant geld, diverse soft- en harddrugs en een aantal zeer dure sieraden.

De politie meldt dat meerdere aanhoudingen in het onderzoek niet worden uitgesloten. Het onderzoeksteam zet het onderzoek voort.