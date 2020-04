Drugsoorlog: marteling door agenten blijft ongestraft

Connect on Linked in

Agenten van de federale autoriteiten en militairen in Mexico maken zich nog heel vaak schuldig aan marteling van verdachten, aldus een nieuwe rapport van de Mexicaanse mensenrechtenorganisatie CMDPDH. Tussen 2006 en 2018 zijn er 27.342 onderzoeken naar daders gestart, die leidden tot 50 veroordelingen door een rechtbank.

Volgens het rapport zijn in de helft van de gevallen militairen als schuldigen aangewezen. President Felipe Calderón begon in 2006 op grote schaal militairen in te zetten in de strijd tegen drugskartels. Presidenten daarna schaalden die militaire inzet naar beneden bij maar het geweld door criminelen en de Mexicaanse overheid gaat nog altijd op grote schaal door.

Volgens het rapport is het zorgelijk dat ook federale agenten van verschillende (politie)diensten verdachten folteren of executeren en dat de federale overheid geen vuist maakt om het probleem aan ter pakken.

Een van de meest geruchtmakende zaken die nog altijd niet is opgelost is het verdwijnen van 43 studenten van een school voor onderwijzers in de zuidwestelijke staat Guerrero state.