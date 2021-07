Drugspand Amsterdam-West drie maanden dicht na schietpartij

Connect on Linked in



Een woning aan het Van Hogendorpplein in Amsterdam-West is op last van burgemeester Femke Halsema voor zeker drie maanden gesloten. In het pand werd een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. Ook vond er tijdens een ruzie in de woning een schietpartij plaats waarbij iemand gewond raakte.

In de woning in de Staatsliedenbuurt werden kogelgaten en kogelhulzen van een pistool aangetroffen. Ook werd een flinke hoeveelheid contant geld en een handelshoeveelheid harddrugs gevonden. Om hoeveel geld en welke drugs het ging is niet bekendgemaakt. Volgens een getuige werden op de avond van de schietpartij twee personen aangehouden.