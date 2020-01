Drugspanden in Leeuwarden en Warten gesloten

Connect on Linked in

Burgemeester Buma heeft vrijdag twee drugspanden in de gemeente Leeuwarden gesloten waar een wietkwekerij, speed en cocaïne werd gevonden. In Warten werd een woning aan de Rounwei gesloten en in Leeuwarden een pand aan de Jan van de Capellestraat.

Coke en speed

Bij een inval in een woning aan de Rounwei in Warten vond de politie op 18 oktober 2019 een handelshoeveelheid harddrugs (124,89 gram amfetamine en 5,39 gram cocaïne) evenals aan drugshandel gerelateerde goederen, zoals verpakkingsmaterialen en weegschalen met poederresten. In de woning werd een 57-jarige man aangehouden.

Dezelfde straat

In het pand aan de Jan van de Capellestraat trof de politie op 26 september 2019 een in werking zijnde wietkwekerij met 326 wietplanten aan. In mei 2017 werd ook al een wietkwekerij opgerold in de Jan van de Capellestraat. Toen trof de politie 357 planten aan. Ook in 2016 werden in een pand in dezelfde straat 234 xtc-pillen, 50 gram wiet, twee brokken heroïne en brokken hasj gevonden. Het is onduidelijk of het om hetzelfde pand gaat.