Drugssmokkelaar doodgeschoten bij actie op zee in Caraïbisch gebied

De Kustwacht Caribisch Gebied heeft deze week bij een actie tegen drugssmokkel een smokkelaar doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een achtervolging van een snel smokkelbootje, dat regionaal ook wel rápida of go fast worden genoemd. De man kwam mogelijk per ongeluk om het leven door waarschuwingsschoten die zijn gelost. Er is ruim 1,6 ton cocaïne onderschept.

Groningen

De actie werd geleid vanuit het marineschip Zr.Ms. Groningen. Volgens het ministerie van Defensie begonnen de opvarenden van het bootje toen ze waren ontdekt pakketten cocaïne over boord te zetten. Tijdens de actie is geschoten.

Hoe de schietpartij precies in zijn werk is gegaan zegt het ministerie van Defensie niet. Daarover loopt momenteel een recherche-onderzoek.

Onderscheppingsboot

Als een marineschip een smokkelbootje in zicht heeft wordt normaal gesproken een snelle onderscheppingsboot (FRISC) op het water gebracht met daarin bewapend personeel van marine of kustwacht. Zij lossen eerst waarschuwingsschoten als een smokkelboot niet stoppen wil. Soms brengt het marineschip ook een helikopter in de lucht. Ook vanuit de helikopter kan worden gevuurd.

Aan boord van de go-fast zaten vijf opvarenden. De cocaïne die over boord is gezet is verloren gegaan. Er is ruim 1.620 kilo (waarschijnlijk) cocaïne in beslag genomen. De verdachten, het stoffelijk overschot en de drugs zijn overgedragen aan het Korps Politie Curacao die het onderzoek doet.