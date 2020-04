Drugssmokkelaars gepakt door verscherpte grensbewaking

Connect on Linked in

De Duitse Federale Politie heeft maandag een Duitse vrouw en een Nederlandse man gearresteerd die in Twente met ongeveer 2,3 kilo marihuana Duitsland binnen waren gereden. Voor hun arrestatie probeerde het echtpaar nog over de Duits-Nederlandse grens te ontsnappen. De Duitse politie zegt de grensbewaking momenteel te hebben verscherpt.

A30

Om 13.25 was een patrouille van de politie gestopt en had een in Nederland geregistreerde auto gecontroleerd nadat hij was binnengekomen bij de afrit Gildehaus van de A30. Na controle van de identiteitsdocumenten van de 42-jarige Duitse en de 47-jarige Nederlander zou het voertuig van het echtpaar op het terrein van de federale politie-inspectie in Bad Bentheim worden doorzocht. Hiervoor was de auto samen met een betrokken patrouille van de Douane naar het kantoor gebracht. Het Nederlands-Duitse stel reed met de politie mee.

Richting Nederland

Onderweg versnelde de 47-jarige chauffeur plotseling zijn auto en ontsnapte met te hoge snelheid via de Cotton Road en de Hengeloer Strasse richting Nederland. Tijdens de ontsnapping werd een zwarte tas uit de auto gegooid. Daarin werd later de marihuana gevonden.

Bij de Duits-Nederlandse grens werkt de politie in de twee landen nauw samen, en ook met de Koninklijke Marechaussee. Daardoor wordt bij achtervolgingen naadloos overgenomen en samengewerkt door de verschillende diensten. Patrouillewagens Duitsers en Nederlanders gingen achter de vluchtende auto aan.

Politiehond

Op een onverharde weg op Nederlands grondgebied lieten de twee hun auto achter en vluchtten te voet. De vervolging werd voortgezet met de hulp van een Nederlandse politiehond. Uiteindelijk zijn de twee weer op Duits grondgebied, aan de Bardeler Weg, gearresteerd door ambtenaren van de federale politie en het grensoverschrijdende politieteam.

Na hun arrestatie werden de twee drugssmokkelaars voor verder onderzoek overgedragen aan douane en justitie in Essen. De in beslag genomen drugs hebben op straat, volgens de Duitse autoriteiten, een waarde van ongeveer 23.000 euro.