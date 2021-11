Drugsvangst in Rijssen ging om ‘honderden kilo’s cocaïne’

Print This Post

De drug die eerder deze maand in het Overijsselse Rijssen bij een transportbedrijf zijn onderschept was cocaïne. De politie heeft donderdag naar buiten gebracht dat er ‘enkele honderden kilo’s, vermoedelijk cocaïne’ zijn gevonden. Na de inval werd het terrein enige tijd zwaar bewaakt terwijl de politie onderzoek deed.

De partij drugs is na eerste onderzoek ter plaatse op een andere locatie vernietigd, zegt de politie. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Voor de politie is er niets dat er op wijst dat het transportbedrijf in kwestie iets met deze vondst te maken heeft.

In Rijssen en omgeving gingen geruchten rond dat het bedrijf en haar medewerkers zouden worden bedreigd naar aanleiding van de vondst. Dit heeft de politie ontkracht. Er is geen enkele bedreiging bij het bedrijf of elders binnengekomen.