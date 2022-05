Drugsvaten aangetroffen in Gelderland en Brabant

Connect on Linked in

Op twee plaatsen in de natuur is maandagochtend drugsafval aangetroffen. Op een bospad in Wamel (bij Tiel) werden vaten en vuilniszakken aangetroffen. Op de Stakenburgstraat in Son en Breugel (bij Eindhoven) werden 15 vaten gevonden.

Het drugsafval in Wamel (foto) werd maandagochtend gevonden langs de Waalbandijk. De politie vermoedt dat deze dumping plaatsvond tussen zaterdagavond 18.00 en zondagochtend 08.00.

100 liter vat gelekt

Op de Stakenburgstraat in Son en Breugel werd rond 11.35 drugsafval gevonden. Volgens de politie gaat het om 15 vaten. Ze werden gevonden in en bij een sloot naast een pad langs een kanaal. Uit een ton van 100 liter zou synthetisch drugsafval gelekt zijn in de sloot.

Agenten zijn een onderzoek gestart. Zodra het onderzoek is afgerond wordt de bodem gesaneerd. De vaten worden opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf.

In beide gevallen is er niemand gearresteerd. De politie zoekt getuigen van de drugsdumpingen.