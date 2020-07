Drugsvaten in Volkel en Odiliapeel

Connect on Linked in

De politie heeft zondagavond rond 20.15 op de Hemelrijkstraat in Volkel vier vaten gevonden met drugsafval. Ook in het circa 3 kilometer verderop gelegen Odiliapeel is er een dumping aangetroffen. De vaten in de twee Noord-Brabantse dorpen lijken afkomstig van dezelfde dumping.

Het gaat in totaal om acht vaten die verpakt zijn in plastic en aan de rand van een bos staan. De dumpingen zijn op ongeveer 3 kilometer afstand van elkaar gedaan. Bij de Volkelse dumping was mogelijk sprake van lekkage. De vaten zijn opgeruimd.