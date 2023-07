Suriname: drugsvliegtuig opgegraven en illegale landingsbanen vernietigd

Connect on Linked in

Het Surinaamse Justitieel Interventie Team (JIT) heeft onlangs enkele illegale landingsbanen in het Goliath-gebied (Noord-Suriname) in kaart gebracht, waarvan er één volop in gebruik werd genomen. Bij de landingsbaan is kerosine aangetroffen. Er zijn twee verdachten opgepakt voor ‘drugsactiviteiten’, zo meldt het Surinaamse Openbaar Ministerie in een persbericht.

Het JIT heeft in juni 2023 samen met het Surinaamse OM verschillende illegale landingsbanen in het Goliath-gebied ontdekt, waarvan één baan heel actief blijkt te zijn. Daar werd kerosine aangetroffen. Het onderzoek vond plaats in het kader van ‘de bestrijding van de transnationale drugscriminaliteit’.

Vuurwapens en granaten

De Surinaamse autoriteiten hebben twee verdachten aangehouden die zich bezighielden met drugssmokkel. Bij de verdachten werden enkele vuurwapens, munitie, handgranaten, twee quads en een motorfiets in beslag genomen. Tijdens het onderzoek zijn meerdere verdachten in beeld gekomen, waarnaar gezocht wordt.

Opgraving

Onlangs bleek dat bij een nabijgelegen landingsbaan in hetzelfde gebied een vliegtuig begraven was door een criminele organisatie. Het vliegtuig is bij het landen defect geraakt. Het JIT heeft woensdag tijdens een opgraving bij de landingsbaan delen van een tweemotorig vliegtuig ontdekt. Deze landingsbaan is met assistentie van de militaire politie van het Nationaal Leger onklaar gemaakt.

Het onderzoek en het onklaar te maken van illegale landingsbanen worden voortgezet, zo meldt het Surinaamse OM.