Drugsvliegtuig uitgebrand na landing op snelweg in Mexico (VIDEO)

Een vliegtuig met mogelijk voor miljoenen euro’s cocaïne aan boord heeft zondag een noodlanding gemaakt in Mexico. Het vliegtuig landde op een snelweg in de staat Quintana Roo en werd daarna vermoedelijk in brand gestoken door de bemanning.

De staatspolitie van Quintana Roo, op het schiereiland Yucatan, heeft een video online geplaatst van het brandende toestel op de autoweg. Volgens het ministerie van Defensie kwam het vliegtuig (type Hawer 700) uit Zuid-Amerika en werd het gevolgd door twee luchtmachttoestellen toen het Mexico binnenvloog.

390 kilo cocaïne

Militairen ontdekten later in de buurt een voertuig met ongeveer 390 kilo cocaïne, met een straatwaarde van 109 miljoen peso’s (4,3 miljoen euro). Het vliegtuig kwam volgens lokale bronnen uit Maracaibo (Venezuela). Het is nog onduidelijk of het vliegtuig een noodlanding heeft gemaakt en daarbij in brand vloog of dat het door de drugssmokkelaars in brand is gestoken, zoals wel vaker voorkomt.