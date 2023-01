Drugsvondst in Weert leidt naar arrestatie van ontsnapte gevangene

Connect on Linked in

Een drugsvondst in Weert heeft zaterdagnacht geleid tot de arrestatie van een ontsnapte gevangene. De man werd opgepakt bij een inval in Roermond en moet nog ruim een jaar cel uitzitten, meldt de politie.

Agenten sommeerden zaterdagnacht tijdens een controle in Weert een auto te stoppen. Op dat moment werd gezien dat de twee inzittenden een zak met vermoedelijk harddrugs uit het raam gooiden. De twee verdachten werden daarop aangehouden. De drugs zijn in beslag genomen.

Inval

Na de controle deed de politie een inval in een woning in Roermond waar een ‘ruime hoeveelheid’ drugs werd aangetroffen. Uit officiële tests moeten blijken om welke drugs het gaat. Ook lagen er contant geld en mobiele telefoons in het huis. De bewoner van de woning is aangehouden. De politie meldt niet wat de link is tussen de mannen in de auto en de woning in Roermond.

In het pand trof de politie ook een man aan die veroordeeld was voor een gevangenisstraf en was ontsnapt uit de penitentiaire inrichting. Hij is aangehouden en moet zijn celstraf van ruim een jaar uitzitten.

Waarvoor de man is veroordeeld en wanneer en uit welke gevangenis hij is ontsnapt, meldt de politie niet.